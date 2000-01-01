16.02 08:32 MIGnews.com

Палестинцы: Трамп сказал худшее из того, что можно услышать

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Комментарии

Высокопоставленный палестинский источник прокомментировал итоги встречи между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаниягу и заявления, сделанные американским президентом заявления об изменении американской политики в регионе.Сановник заявил, что слова Трампа - “худшее, что могли услышать палестинцы от американского президента”.Сановник заявил, что если Трамп хочет говорить о политическом процессе на Ближнем Востоке, он должен проявлять более сбалансированный подход и прислушиваться к обеим сторонам конфликта.