16.02 07:14 MIGnews.com

Трамп отказался от формулы два государства для двух народов

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Президент США Дональд Трамп, сигнализируя начало новой эры в отношениях между США и Израилем, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаниягу заявил о новом курсе Америки в регионе.Президент отказался от однозначной поддержки независимости Палестины.Трамп сообщил, что в то время, как два государства “представляются более легким решением”, он открыт для альтернатив. Трамп сказал: “Я готов к варианту с двумя государствами, и я готов к одному государству, если это устраивает обе стороны. Я могу жить с обоими”.США официально поддерживали доктрину “два государства для двух народов” с 2002 года, когда соответствующее заявление сделал президент Джордж Буш, а на деле - еще раньше, при Билле Клинтоне.Между тем ООН и “международное сообщество” продолжают считать, что формула двух государств является единственным возможным вариантом для израильтян и палестинцев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Каире заявил: “Нет плана Б для ситуации между израильтянами и палестинцами. Все должно быть сделано ради сохранения подобной возможности”.Нетаниягу, со своей стороны, заявил, что для достижения мира необходимо выполнение двух предварительных условий: “Признание Еврейского Государства и признание израильских интересов в сфере безопасности к западу от реки Иордан”.