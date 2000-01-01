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Насралла угрожает уничтожить ядерный реактор в Димоне 16.02 17:58   MIGnews.com

Насралла угрожает уничтожить ядерный реактор в Димоне

Ливанские боевики в состоянии атаковать любую часть Израиля и, несмотря на расстояние, даже уничтожить расположенный в Димоне ядерный реактор. С такими угрозами выступил главарь террористической группировки "Хизбалла" шейх Хассан Насралла.

"Я предлагаю Израилю не только эвакуировать хранилище аммиака, но и снести ядерный реактор в Димоне. Представляющее угрозу всему региону израильское ядерное оружие мы превратим его в угрозу самому Израилю", - заявил он в эфире телеканала "Хизбаллы" "Аль-Манар".

Сам реактор он назвал "старым и ржавый", время эксплуатации которого уже вышло.

"Вы будете удивлены тем, что что у нас имеется, и что может повлиять на ход любой войны. Израиль продолжает отпускать угрозы в адрес Ливана и рассуждает о третьей ливанской войне и о том, что он будет делать во время этой войны. Мы слышим эти угрозы с момента окончания войны в июле 2006 года. Каждый день мы слышим заявления о третьей ливанской войне и о предстоящей мести. Новые угрозы основаны на выборах Трампа, но политика новой американской администрации в нашем регионе еще не ясна", - предупредил ливанский шейх.
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