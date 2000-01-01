16.02 17:36 MIGnews.com

Либерман сказал, когда в Газе появятся порт и промзоны

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал палестинцев к прямому диалогу – не через посредником или масс-медиа, а, скорее, посредством интернет-конференции, на которой каждый житель территорий мог бы задать главе оборонного ведомства интересующий его вопрос."Я готов общаться с ними в режиме прямой трансляции, получая вопросы и на отвечая на них", - заявил Либерман в развернутом интервью сайту координатора деятельности правительства на территориях.Отвечая на вопрос о своем видении сектора Газа, он цитирует экс-премьера Ариэля Шарона, что однажды анклав станет "Сингапуром Ближнего Востока". Либерман настаивает на том, что жители сектора Газа не заслуживают того, чтобы в XXI веке жить в условиях худших, нежели в Иудее и Самарии или западном мире. Но для этого жителям Газы надо осознать одну простую истину – источником их страданий является не Израиль, а ХАМАС."В тот момент, когда ХАМАС откажется от туннелей и ракет, мы первыми начнем инвестировать и строить их морской порт, аэропорт и промышленные зоны у КПП "Керем-Шалом" и "Эрез". Мы можем прямо сейчас создать 40 тысяч рабочих мест для жителей Газы, но только при одном условии: ХАМАС должен отказаться от своего завета уничтожить государство Израиль, отказаться от туннелей, ракет и, безусловно, (и это первоначальный и самый важный шаг) вернуть тела наших солдат и граждан, которые находятся в плену", - сказал министр Либерман.