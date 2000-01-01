Шеф Арабской лиги: Переезд посольства США взорвет регион
Единственным путем решения ближневосточного конфликта и наступления мира на Ближнем Востоке являются "два государства для двух народов", считает генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт.
В своем заявлении, опубликованном после встречи с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, которая состоялась 16 февраля в штаб-квартире Арабской лиги в Каире, ее шеф напомнил о позиции арабских государств.
"Необходимо всеобъемлющее и справедливое решение на основании "двух государств" и создания независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме", - уверен глава ЛАГ.
Помимо того, Ахмед Абуль-Гейт отметил, что Лига арабских государств постарается не допустить, чтобы Израиль стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а также подверг критике планы президента США Дональда Трампа переместить посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.
"Переезд посольство США в Иерусалим приведет к взрыву на Ближнем Востоке", - гласит заявление Абуль-Гейта.
Напомним, что на пресс-конференции с Биньямином Нетаниягу сам Трамп заявил о новом курсе Америки в Ближневосточном регионе, отказавшись от однозначной поддержки независимости Палестины