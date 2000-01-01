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`Нетаниягу и Беннетт отдали двух террористов в Газу` | Фото:16.01 08:01   MIGnews.com

"Нетаниягу и Беннетт отдали двух террористов в Газу"

Лиа и Симха Голдин, родители солдата ЦАХАЛа Хадара Голдина, чье тело удерживают террористы ХАМАСа в Газе, получили неофициальные сообщения о том, что правительство Израиля намерено освободить двух заключенных-террористов.

В сообщениях указывается, что один из террористов уже был доставлен в Газу через контрольно-пропускной пункт в Эрезе.

"Ответ Нетаниягу и Беннетта на ракетный обстрел в Газе сегодня днем - это освобождение двух террористов из израильской тюрьмы в Газу", - сказали родители Хадара.

"Это бессмысленное правительство работает против священных основных ценностей Армии Обороны Израиля и Государства Израиль и не ставит возвращение солдат с поля битвы и заботу о гражданских лицах на первое место в своем списке приоритетов", - добавили они


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