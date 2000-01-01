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ХАМАС призвал молиться против `евреизации` Иерусалима | Фото:16.01 15:25   MIGnews.com

ХАМАС призвал молиться против "евреизации" Иерусалима

ХАМАС призвал верующих поучаствовать в пятничных молитвах на Храмовой горе в Иерусалиме и в хевронской пещере патриархов против "политики евреизации".

Об этом сообщает "Палестинский информационный центр".

"Оккупанты" хотят выхолостить Аль-Аксу, лишить ее палестинских корней, они строят разнообразные планы, чтобы добиться этого. Мы боремся за наше существование", – сказал член парламента ПА Ахмад Атун.

В ХАМАСе добавили, что не могут оставить их "один на один с оккупацией", а также потерять мечеть Аль-Акса.

"Если мы потеряем Аль-Аксу, наше существование лишится смысла. Иерусалим и Аль-Акса находятся для нас на первом месте", — подчеркнул Атун.


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