16.01 15:25 MIGnews.com
ХАМАС призвал молиться против "евреизации" Иерусалима
ХАМАС призвал верующих поучаствовать в пятничных молитвах на Храмовой горе в Иерусалиме и в хевронской пещере патриархов против "политики евреизации".
Об этом сообщает "Палестинский информационный центр".
"Оккупанты" хотят выхолостить Аль-Аксу, лишить ее палестинских корней, они строят разнообразные планы, чтобы добиться этого. Мы боремся за наше существование", – сказал член парламента ПА Ахмад Атун.
В ХАМАСе добавили, что не могут оставить их "один на один с оккупацией", а также потерять мечеть Аль-Акса.
"Если мы потеряем Аль-Аксу, наше существование лишится смысла. Иерусалим и Аль-Акса находятся для нас на первом месте", — подчеркнул Атун.
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