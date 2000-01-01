16.01 08:19 MIGnews.com

Британия не подписала парижскую декларацию

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Правительство Великобритании раскритиковало парижскую конференцию, которая прошла в воскресенье, 15 января. Британские власти считают, что саммит может усилить позиции ПА на переговорах. Также государство отказалось подписать совместное итоговое коммюнике, в котором участники призвали стороны к созданию "двух государств для двух народов".Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что у Лондона есть "огромные сомнения" насчет встречи в Париже, которая прошла без участия израильских и палестинских представителей. Кроме этого, Британия подчеркнула, что конференция по французской мирной инициативе была организована всего за пару дней до инаугурации Дональда Трампа.В то время когда именно Штаты должны стать гарантом соблюдения любых соглашений."Вместо того, чтобы способствовать миру, конференция может усложнить ситуацию. Исходя из этого, Великобритания присутствовала на саммите исключительно в качестве наблюдателя, а также отказалась подписывать итоговое коммюнике", - говорится в заявлении МИДа.