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YouTube 16.01 08:19   MIGnews.com

Британия не подписала парижскую декларацию

Правительство Великобритании раскритиковало парижскую конференцию, которая прошла в воскресенье, 15 января. Британские власти считают, что саммит может усилить позиции ПА на переговорах. Также государство отказалось подписать совместное итоговое коммюнике, в котором участники призвали стороны к созданию "двух государств для двух народов".

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил, что у Лондона есть "огромные сомнения" насчет встречи в Париже, которая прошла без участия израильских и палестинских представителей. Кроме этого, Британия подчеркнула, что конференция по французской мирной инициативе была организована всего за пару дней до инаугурации Дональда Трампа.

В то время когда именно Штаты должны стать гарантом соблюдения любых соглашений.

"Вместо того, чтобы способствовать миру, конференция может усложнить ситуацию. Исходя из этого, Великобритания присутствовала на саммите исключительно в качестве наблюдателя, а также отказалась подписывать итоговое коммюнике", - говорится в заявлении МИДа.
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