16.01 21:25 MIGnews.com

Солдаты МАГАВ застрелили 17-летнего палестинца в Иудее

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В ходе столкновений с израильскими силами безопасности, разразившихся вечером 16 января в районе Бейт-Лехема, был убит палестинский подросток. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" Палестинской автономии.В ЦАХАЛе факт факт стрельбы подтверждают, отмечая, что огонь был открыт во время "бунта с применением насилия" со стороны арабов, которые они бросали в сотрудников сил безопасности камни. Инцидент произошел в деревне Тукуа."Из-за масштабов насилия МАГАВ открыл огонь из 0,22-калиберного оружия по главному зачинщику беспорядков, что и привело к его смерти", - сообщили в Армии обороны Израиля.В муниципалитете Тукуа погибшего идентифицировали как 17-летнего Касая Хусейна Умора.В Палестинском Красном кресте утверждают, что, получив три огнестрельных ранения, Умор был задержан израильскими пограничниками, которые выдали его для лечения лишь после его смерти.