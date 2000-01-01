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Солдаты МАГАВ застрелили 17-летнего палестинца в Иудее | Фото: Israel Defense Forces/Flickr16.01 21:25   MIGnews.com

Солдаты МАГАВ застрелили 17-летнего палестинца в Иудее

В ходе столкновений с израильскими силами безопасности, разразившихся вечером 16 января в районе Бейт-Лехема, был убит палестинский подросток. Об этом сообщили в "министерстве здравоохранения" Палестинской автономии.

В ЦАХАЛе факт факт стрельбы подтверждают, отмечая, что огонь был открыт во время "бунта с применением насилия" со стороны арабов, которые они бросали в сотрудников сил безопасности камни. Инцидент произошел в деревне Тукуа.

"Из-за масштабов насилия МАГАВ открыл огонь из 0,22-калиберного оружия по главному зачинщику беспорядков, что и привело к его смерти", - сообщили в Армии обороны Израиля.

В муниципалитете Тукуа погибшего идентифицировали как 17-летнего Касая Хусейна Умора.

В Палестинском Красном кресте утверждают, что, получив три огнестрельных ранения, Умор был задержан израильскими пограничниками, которые выдали его для лечения лишь после его смерти.
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