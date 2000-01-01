16.01 18:30 MIGnews.com

Араб поджег себя на площади в секторе Газа

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Как сообщают палестинские СМИ, днем в понедельник, 16 января, на фоне разгоревшегося в секторе Газа энергетического кризиса один из участников демонстрации против ХАМАСа облил себя бензином и поджег.Инцидент произошел напротив главного офиса благотворительной организации "Общество людей с ограниченными возможностями" в лагере беженцев "Эль-Бурейдж" в центре анклава. Самоубийцу идентифицировали как 20-летнего Ислама аль-Макуси и, как пишет "Маан" со ссылкой на пресс-секретаря полиции сектора Газа, его удалось спасти, доставив в больницу с ожогами средней степени.На данный момент мотив его самоподжога – первого в анклаве с 2012 года – расследуется. Предположительно, араб мог так поступить из-за экономической нестабильности.Акт самосожжения лишь подчеркивает ту социальную напряженность, которую испытывают сейчас все жители палестинского анклава из-за самого строгого ограничения электрообепечения за последние годы – электричество подается лишь по 3-4 часа в сутки. Это вылилось в многотысячные демонстрации в разных городах сектора Газа, при этом многих участников протестов арестовали, но 16 января отпустили на свободу.Напомним, что в попытке разрешить сложившуюся ситуацию, Катар объявил, что пожертвует 12 млн. долларов на закупку топлива для единственной электростанции сектора Газа.