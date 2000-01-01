16.01 16:09 MIGnews.com

Министр Ханегби: Все угрозы палестинцев пусты и беспочвенны

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Несмотря на постоянно сыплющиеся со стороны палестинцев угрозы и предупреждения не переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, на самом деле, они являются не более, чем бурей в стакане воды. Такое заявление сделал министр без портфеля Цахи Ханегби ("Ликуд") 16 января, назвав угрозы палестинского руководства пустыми."А что они могут сделать? Что? Не может быть совершенно никаких последствий", - заверил он журналистов на пресс-конференции.Напомним, что с момента победы Дональда Трампа на выборах президента США палестинцы чем только ни грозили – начиная от "похорон надежды на мир" до "открытия врат ада". Однако Цахи Ханегби подобная демагогия лишь смешит, как и предупреждения о новой интифаде."Это не угроза. Это будет их самоубийством. Я не считаю, что Абу Мазен заинтересован в новой интифаде, и я не считаю, что палестинцам нужна новая интифада", - добавил министр.С другой стороны, Ханегби не испытывает надежд и на то, что перенос посольства произведет "эффект домино" и что остальные страны перенесут свои дипмиссии в Иерусалим вслед за США."Это решение является отражением особых отношений между Израилем и Соединенными Штатами. Не будет эффекта домино", - подчеркнул он.