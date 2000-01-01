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flickr 16.01 13:09   MIGnews.com

Германия: поселения не должны подрывать мирный процесс

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что израильская поселенческая деятельность не должна подрывать усилия по возобновлению мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Об этом министр заявил в понедельник, 16 января.

Выступая перед журналистами накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе политик заявил:

"Желание мирного сосуществования на Ближнем Востоке должно исходить, и от Израиля, и от Палестинской автономии. Всем известно, что ситуация в области безопасности Израиля является частью мирного процесса. Однако с другой стороны – основа для таких переговоров не может быть подорвана поселенческой деятельностью. Это сложный вопрос, но здесь нет альтернатив".

Заявление Штайнмайера поступило после окончания парижской мирной конференции, в которой приняли участие более 70 стран и международных организаций. Однако саммит прошел без участия конфликтующих сторон: Израиля и ПА.
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