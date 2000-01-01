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16.01 12:35   MIGnews.com

Разгромлен штаб ХАМАСа в районе Рамаллы

Минувшей ночью ЦАХАЛ и ШАБАК провели крупную операцию, направленную против инфраструктуры ХАМАСа на Западном берегу.

В последние несколько недель была идентифицирована подпольная сеть ХАМАСа, действовавшая в районах Рамалла и Биньямина.

Целью сети было “возвращение влияния ХАМАСа на места” на территориях, подконтрольных Палестинской автономии.

Арестованы 13 человек - члены “штаб-квартиры” ХАМАСа в районе Рамаллы. Среди них - член палестинского парламента от ХАМАСа Ахмед Мубарак.

Сеть ХАМАСа занималась финансовой поддержкой семей палестинских террористов, финансированием демонстраций ХАМАСа и террористической пропагандой.
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