16.01 10:31 MIGnews.com

Террориста в Армон Ха-Нацив убили солдаты

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Военный обозреватель газеты Едиот Ахранот Ронен Бергман пишет, что через неделю после теракта в Армон Ха-Нацив, в ходе которого погибли четыре солдата Армии Обороны Израиля, установлены обстоятельства смерти террориста.Вопреки распространившейся в прессе и социальных сетях версии, согласно которой десятки вооруженных солдат обратились в бегство, а с террористом пришлось разбираться гражданскому экскурсоводу, в реальности нападавшего застрелили солдаты.Тело террориста, Фади аль-Кунбара, было перевезено в институт судебной медицины Абу-Кабир в Яффо. Вскрытия еще не было, но тело изучено с помощью рентгена. В теле террориста обнаружены пули калибра 5,56 мм - от автоматических винтовок М-16, которыми были вооружены солдаты, и 9-мм пули - от пистолета экскурсовода.Тем не менее, пишет Бергман, установлено, что террорист был убит выстрелом в голову - и в голове обнаружена пуля калибра 5,56 мм.Военный источник заявил газете: “На протяжении недели мы ведем яростную войну против социальных сетей в попытке объяснить, что произошло в реальности. К несчастью, нам по-прежнему не удается развенчать эту фальшивую и извращенную теорию. Некоторые солдаты были в ситуации, которая позволила им отбежать - и они действовали так, как было необходимо в данной ситуации. Не все, кто находился там , стреляли по грузовику. Вы что хотите, чтобы там стояли 300 человек и палили по грузовику? Вы себе можете представить, сколько бы случаев “дружественного огня” произошло, если бы события развивались по подобному сценарию?”