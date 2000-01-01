15.12 08:13 MIGnews.com

ХАМАС: мы введем новые правила игры

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высокопоставленный сановник ХАМАСа Усама аль-Мазини заявил, что террористическая организация без колебаний введет "новые правила игры", если не будет снята "осада" с Газы.С таким заявлением он выступил на мероприятии в честь годовщины Первой интифады, передает "Аруц Шева".По словам сановника ХАМАСа, террористическая организация никогда не отступит от своих принципов, из-за чего попытки Израиля "нанести ущерб" палестинцам потерпели неудачу. Мазини подчеркнул, что "права палестинцев" не подлежат обсуждению, а мирное соглашение с США обречено на провал."Трусливый враг понимает только язык силы и не понимает ничего, кроме языка оружия, поэтому говорите с ним на языке, который он понимает. Соберите свои силы и продолжайте бить врага", – обратился он к бригаде "Изз ад-Дин аль-Кассам".Мазини также пообещал добиться освобождения террористов из израильского плена, добавив, что ХАМАС будет и дальше выступать против любого соглашения, которое не включает возвращение "беженцев".