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ХАМАС: мы введем новые правила игры | Фото:15.12 08:13   MIGnews.com

ХАМАС: мы введем новые правила игры

Высокопоставленный сановник ХАМАСа Усама аль-Мазини заявил, что террористическая организация без колебаний введет "новые правила игры", если не будет снята "осада" с Газы.

С таким заявлением он выступил на мероприятии в честь годовщины Первой интифады, передает "Аруц Шева".

По словам сановника ХАМАСа, террористическая организация никогда не отступит от своих принципов, из-за чего попытки Израиля "нанести ущерб" палестинцам потерпели неудачу. Мазини подчеркнул, что "права палестинцев" не подлежат обсуждению, а мирное соглашение с США обречено на провал.

"Трусливый враг понимает только язык силы и не понимает ничего, кроме языка оружия, поэтому говорите с ним на языке, который он понимает. Соберите свои силы и продолжайте бить врага", – обратился он к бригаде "Изз ад-Дин аль-Кассам".

Мазини также пообещал добиться освобождения террористов из израильского плена, добавив, что ХАМАС будет и дальше выступать против любого соглашения, которое не включает возвращение "беженцев".


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