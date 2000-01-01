ВВС Израиля понаблюдали за турецким кораблем возле Кипра
В воскресенье, 15 декабря, самолет ВВС Израиля кружил над турецким кораблем, который занимался бурением газовых скважин в территориальных водах Кипра.
Об этом сообщает новостной портал Маkо.
Уточняется, что такие действия, вероятно, были предприняты в ответ на инцидент, произошедший с израильским исследовательским судном в этом же районе. Турецкий войска изгнали корабль, хотя Анкара не имеет власти над этими водами.
На корабле "Бат-Галим" находились израильские ученые из университета Бен-Гуриона и кипрский геолог, которые проводили исследование с разрешения местных властей.