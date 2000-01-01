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ВВС Израиля понаблюдали за турецким кораблем возле Кипра | Фото:15.12 20:00   MIGnews.com

ВВС Израиля понаблюдали за турецким кораблем возле Кипра

В воскресенье, 15 декабря, самолет ВВС Израиля кружил над турецким кораблем, который занимался бурением газовых скважин в территориальных водах Кипра.

Об этом сообщает новостной портал Маkо.

Уточняется, что такие действия, вероятно, были предприняты в ответ на инцидент, произошедший с израильским исследовательским судном в этом же районе. Турецкий войска изгнали корабль, хотя Анкара не имеет власти над этими водами.

На корабле "Бат-Галим" находились израильские ученые из университета Бен-Гуриона и кипрский геолог, которые проводили исследование с разрешения местных властей.


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