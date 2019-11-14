15.11 09:02 MIGnews.com

Видео: ракетный залп посреди учебного дня в Нетивот

Israel: Children running to shelters in a school in Netivot during todays rocket launch from Gaza towards the city - @sharonidan pic.twitter.com/gRXymM28rv — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 14, 2019

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“Прекращение огня” на границе с Газой было нарушено 14 ноября, в тот момент, когда Исламский джихад выпустил ракетный залп по городам юга Израиля.В Нетивот школьники вернулись к занятиям - и попали под обстрел.Мэр Нетивот, Йехиэль Зоар, однако, заявил, что “в школах дети - в большей безопасности, чем дома”Ракетная тревога стала причиной большой паники в городе. Ошрат Амар, учитель школы Рабина в Нетивот рассказывает: “Я учительница второго класса. На занятия пришли только двое учеников. Мы сидели в классе и рисовали и вдруг неожиданно раздались сирены. Мы бросились в убежище. У всех реально участился пульс”.Жители Нетивот осудили власти за то, что те поспешили объявить о возвращении к нормальной жизни, и не подумали о безопасности граждан. Бабушка одного из учеников школы говорит: “Вы не должны рисковать - день или два. Тоже самое случилось и в последний раз”.Мириам Охайюн, мать троих детей из Нетивот говорит: “Это ужасное разочарование - то, что произошло сегодня утром. Решение о возобновлении занятий - плохое решение, реально ошибочное решение. Речь идет о жизни и смерти. Я сказала моим детям , что они могут спокойно учиться. И потом они мне говорят - ты же сказала. что сегодня сирен не убудет. Я по настоящему разозлилась - детьми рисковали просто так. Я понимаю про армию, но зачем рисковать детьми?. зачем эта спешка и поспешное возвращение к рутине?”Между тем, во дворе одной из школ в в Нетивот нашли ракету. Ракета была обезврежена полицейскими саперами.