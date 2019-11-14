Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Видео: ракетный залп посреди учебного дня в Нетивот 15.11 09:02   MIGnews.com

Видео: ракетный залп посреди учебного дня в Нетивот

“Прекращение огня” на границе с Газой было нарушено 14 ноября, в тот момент, когда Исламский джихад выпустил ракетный залп по городам юга Израиля.

В Нетивот школьники вернулись к занятиям - и попали под обстрел.

Мэр Нетивот, Йехиэль Зоар, однако, заявил, что “в школах дети - в большей безопасности, чем дома”

Ракетная тревога стала причиной большой паники в городе. Ошрат Амар, учитель школы Рабина в Нетивот рассказывает: “Я учительница второго класса. На занятия пришли только двое учеников. Мы сидели в классе и рисовали и вдруг неожиданно раздались сирены. Мы бросились в убежище. У всех реально участился пульс”.

Жители Нетивот осудили власти за то, что те поспешили объявить о возвращении к нормальной жизни, и не подумали о безопасности граждан. Бабушка одного из учеников школы говорит: “Вы не должны рисковать - день или два. Тоже самое случилось и в последний раз”.

Мириам Охайюн, мать троих детей из Нетивот говорит: “Это ужасное разочарование  - то, что произошло сегодня утром. Решение о возобновлении занятий - плохое решение, реально ошибочное решение. Речь идет о жизни и смерти. Я сказала моим детям , что они могут спокойно учиться. И потом они мне говорят - ты же сказала. что сегодня сирен не убудет. Я по настоящему разозлилась - детьми рисковали просто так. Я понимаю про армию, но зачем рисковать детьми?. зачем эта спешка и поспешное возвращение к рутине?”

Между тем, во дворе одной из школ в в Нетивот нашли ракету. Ракета была обезврежена полицейскими саперами.










Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:00
Жириновский: Пучдемон мог бы найти себе дом в РФ
09:37
Нетаниягу ШАБАКу: вы проявили необычайную смелость
09:20
Анкара не откажется от С-300 ради Patriot
08:45
Опрос: израильтяне предпочли правительство единства
08:03
Нетаниягу и Либерман обменялись взаимными требованиями
07:38
Рухани мусульманским странам: не дружите с Израилем
07:28
Маккаби громит Европу
07:12
Путин о встрече с Зеленским: чего суетиться
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:23
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
02:48
Мужчина сделал операцию и стал женщиной в 72 года
01:36
Польша недовольна сериалом Netflix о Холокосте
00:21
Выйдет новая серия культового сериала "Друзья"
23:20
Стрельба в калифорнийской школе: новые детали
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus