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ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис 15.11 06:56   MIGnews.com

ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис

Боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям Исламского джихада в Газе.

Атакованы, среди прочих, завод по производству ракет и штаб Исламского джихада в хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров Исламского джихада.

ЦАХАЛ заявил, что рассматривает любые запуски ракет в качестве серьезного нарушения соглашения о прекращении огня и будет реагировать на них жестко.

Ракетные обстрелы приграничных израильских территорий возобновились вчера вечером после 22:00.

Две ракеты были сбиты “Железным Куполом”. После этого ВВС нанесли удары по целям исламского джихада.





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