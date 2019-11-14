15.11 06:56 MIGnews.com

ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис

#شاهد غارات طائرات الاحتلال قبل قليل على موقع للمق١ومة في رفح جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/P55SaeQLvk — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 14, 2019

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Боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям Исламского джихада в Газе.Атакованы, среди прочих, завод по производству ракет и штаб Исламского джихада в хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров Исламского джихада.ЦАХАЛ заявил, что рассматривает любые запуски ракет в качестве серьезного нарушения соглашения о прекращении огня и будет реагировать на них жестко.Ракетные обстрелы приграничных израильских территорий возобновились вчера вечером после 22:00.Две ракеты были сбиты “Железным Куполом”. После этого ВВС нанесли удары по целям исламского джихада.