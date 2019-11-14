15.11 06:56 MIGnews.com
ЦАХАЛ разбомбил штаб-квартиру Исламского джихада в Хан Юнис
Боевые истребители ВВС ЦАХАЛа нанесли серию ударов по целям Исламского джихада в Газе.
Атакованы, среди прочих, завод по производству ракет и штаб Исламского джихада в хан Юнис, а также офисы нескольких лидеров Исламского джихада.
ЦАХАЛ заявил, что рассматривает любые запуски ракет в качестве серьезного нарушения соглашения о прекращении огня и будет реагировать на них жестко.
Ракетные обстрелы приграничных израильских территорий возобновились вчера вечером после 22:00.
Две ракеты были сбиты “Железным Куполом”. После этого ВВС нанесли удары по целям исламского джихада.
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