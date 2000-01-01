15.11 21:49 MIGnews.com

Официально: на границе с Газой отменили режим ЧС

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В пятницу, 15 ноября, региональные советы населенных пунктов, граничащих с Газой, официально объявили об окончании чрезвычайной ситуации.Объявление было сделано после того, как в третий раз сработала сирена ракетной тревоги после объявления о прекращении огня, передает The Jerusalem Post со ссылкой на Tamar Beeri.Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что две ракеты были выпущены из сектора Газа – обе были перехвачены системой "Железный купол". В ответ военные атаковали цели палестинского "Исламского джихада".Таким образом, в приграничных населенных пунктах вновь начнутся занятия в школах и откроются предприятия.