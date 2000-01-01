15.11 19:08 MIGnews.com

Израиль не откажется от ликвидации террористов в Газе

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Израиль не пошел на условия террористической организации "Исламский джихад", требовавшего прекратить ликвидацию их главарей в обмен на достижение режима прекращение огня в секторе Газа.Такое мнение в пятницу, 15 ноября, выразил высокопоставленный израильский чиновник, передает The Times of Israel."Мы никому не обещали, что будем избегать ликвидации террористов. Тот, кто пытается нас атаковать – получит удар в ответ", - заявил источник издания.По его словам, боевики пытались диктовать свои условия перемирия в Газе, однако это оказалось бессмысленным. Мало того, решение прекратить боевые действия привело к серьезному расколу в террористической организации: ее политическое крыло поддержало перемирие, тогда как военное крыло хотело продолжать агрессию против Израиля.Отметим, боевики "Исламского джихада" утверждают, что перемирие основано на трех условиях: прекращение ликвидации главарей террористов со стороны Израиля, отказ от стрельбы по протестующим на еженедельных демонстрациях вдоль границы Израиля, а также ослабление 12-летней блокады сектора Газа. Арабские СМИ приводят утверждения боевиков, что Израиль якобы согласился на все свои условия "Джихада".