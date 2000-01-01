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`Исламский джихад` обиделся на ХАМАС | Фото:15.11 14:18   MIGnews.com

"Исламский джихад" обиделся на ХАМАС

Согласно сообщениям палестинских источников, решение ХАМАСа не участвовать в последнем раунде боевых действий против Израиля вызвало кризис в отношениях с "Исламским джихадом".

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Источники утверждают, что "Исламский джихад" хочет избавиться от контроля ХАМАС над своим арсеналом оружия.

Тем временем, публично представитель группировки Мусаб аль-Бурим объявид, будто военные действия против "сионистского врага" были полностью согласованы с коллегами по терроризму в Газе.

"Эта операция была битвой всего палестинского народа, всего палестинского "сопротивления", — отметил он.


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