15.11 14:18 MIGnews.com
"Исламский джихад" обиделся на ХАМАС
Согласно сообщениям палестинских источников, решение ХАМАСа не участвовать в последнем раунде боевых действий против Израиля вызвало кризис в отношениях с "Исламским джихадом".
Об этом сообщает The Jerusalem Post
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Источники утверждают, что "Исламский джихад" хочет избавиться от контроля ХАМАС над своим арсеналом оружия.
Тем временем, публично представитель группировки Мусаб аль-Бурим объявид, будто военные действия против "сионистского врага" были полностью согласованы с коллегами по терроризму в Газе.
"Эта операция была битвой всего палестинского народа, всего палестинского "сопротивления", — отметил он.
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