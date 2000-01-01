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Семьи жертв террора подали в суд на ХАМАС | Фото:15.11 12:42   MIGnews.com

Семьи жертв террора подали в суд на ХАМАС

Семьи пяти жертв террора подадут иск против ХАМАСа в Газе и трех обменных пунктов, которые обвиняются в финансировании нападения на израильтян.

Истцы потребуют компенсацию в размере полмиллиарда шекелей, передает The Times of Israel.

Иск собираются подать в воскресенье, 17 ноября, в окружной суд Иерусалима. Обменники обвиняются в финансировании ХАМАСа, при чем деньги террористам направляют из Ирана через холдинговую компанию "Бейт аль-Мал".

Обычно вероятность того, что компенсация будет выплачена, в подобных случаях невелика. Однако журналисты утверждают, что в данной ситуации итог может быть другим, поскольку у обменников есть банковские счета и другие активы в США, которые были заморожены из-за санкций. Таким образом, решение в пользу истцов может быть частично исполнено благодаря двусторонним соглашениям между Иерусалимом и Вашингтоном.

Речь идет о членах семьи 22-летней лейтенанта Ширы Хаджай и 20-летней Эрез Орбах, погибших в результате нападения в Армон Ха-Нацив два года назад, Неемии Лави, погибшего в результате теракта в Старом Городе четыре года назад, Эльхи Тарлева, погибшего в результате теракта 2,5 года назад, а также семья младенца Амиада Исраэля, умершего из-за преждевременных родов после теракта на Цомете Офра.

"Как общество и нация, мы должны всеми силами бороться с террористами и теми, кто им помогает. Террористы должны знать, что мы можем причинить им вред любым возможным способом, в том числе финансовым. Деньги дают возможность террористическим атакам. Поэтому мы хотим, чтобы те, кто связан с финансированием, были материально уничтожены", –сказал раввин Рафаэль Иш-Ран, дедушка Амиада.


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