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Хаменеи: нужно избавить от таких бандитов, как Нетаниягу | Фото:15.11 12:21   MIGnews.com

Хаменеи: нужно избавить от таких бандитов, как Нетаниягу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что люди разных вероисповеданий должны решать будущее Израиля.

Такое заявление он сделал в пятницу, 15 ноября, на встрече с высокопоставленными иранскими официальными лицами и участниками 33-й Международной конференции исламского единства, передает Mehrnews.

"Иран не призывает к уничтожению еврейского народа. Призыв к ликвидации не означает уничтожение еврейского народа... Это означает, что "народ Палестины" – будь то мусульманин, христианин или еврей – должен выбрать свое правительство. Они должны решить будущее Израиля", – сказал он.

По словам Хаменеи, мусульмане, христиане и евреи должны иметь возможность определять свою судьбу и "избавляться от таких бандитов, как Нетаниягу".

"Мы поддерживаем палестинский народ; мы не антисемиты", - сказал он.

Аятолла также добавил, что Исламская Республика твердо верит в единство исламских стран, а наличие даже самого низкого уровня такого единства может предотвратить многочисленные бедствия.


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