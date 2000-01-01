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Один из убийц Рины Шнерб в сознании - снова будет допрошен | Фото:15.10 13:12   MIGnews.com

Один из убийц Рины Шнерб в сознании - снова будет допрошен

Самар Арабид, подозреваемый в организации теракта, в котором погибла 17-летняя Рина Шнерб и были ранены её отец и брат, полностью пришел в себя и вскоре будет допрошен, сообщил Кан Решет Бет.

Согласно отчету, состояние Арабида за последние несколько дней улучшилось. Эта новость побудила власти возобновить допросы и помешать ему встретиться с адвокатом. Во вторник, 15 октября, его содержание под стражей было продлено прямо в больничной палате.

На прошлой неделе жена Арабида Нора давала показания из-за прошлого допроса "Шин Бет", который привел к госпитализации ее мужа. "Шин Бет" классифицировал Арабида как "бомбу замедленного действия", что позволяет службе безопасности использовать экстремальные методы допроса.

В то же время израильское подразделение безопасности дало понять, что допрос Арабида "предотвратил стрельбу, бомбардировки и похищения людей".


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