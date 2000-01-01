15.10 13:12 MIGnews.com

Один из убийц Рины Шнерб в сознании - снова будет допрошен

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Самар Арабид, подозреваемый в организации теракта, в котором погибла 17-летняя Рина Шнерб и были ранены её отец и брат, полностью пришел в себя и вскоре будет допрошен, сообщил Кан Решет Бет.Согласно отчету, состояние Арабида за последние несколько дней улучшилось. Эта новость побудила власти возобновить допросы и помешать ему встретиться с адвокатом. Во вторник, 15 октября, его содержание под стражей было продлено прямо в больничной палате.На прошлой неделе жена Арабида Нора давала показания из-за прошлого допроса "Шин Бет", который привел к госпитализации ее мужа. "Шин Бет" классифицировал Арабида как "бомбу замедленного действия", что позволяет службе безопасности использовать экстремальные методы допроса.В то же время израильское подразделение безопасности дало понять, что допрос Арабида "предотвратил стрельбу, бомбардировки и похищения людей".