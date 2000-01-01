Один из убийц Рины Шнерб в сознании - снова будет допрошен
Самар Арабид, подозреваемый в организации теракта, в котором погибла 17-летняя Рина Шнерб и были ранены её отец и брат, полностью пришел в себя и вскоре будет допрошен, сообщил Кан Решет Бет.
Согласно отчету, состояние Арабида за последние несколько дней улучшилось. Эта новость побудила власти возобновить допросы и помешать ему встретиться с адвокатом. Во вторник, 15 октября, его содержание под стражей было продлено прямо в больничной палате.
На прошлой неделе жена Арабида Нора давала показания из-за прошлого допроса "Шин Бет", который привел к госпитализации ее мужа. "Шин Бет" классифицировал Арабида как "бомбу замедленного действия", что позволяет службе безопасности использовать экстремальные методы допроса.
В то же время израильское подразделение безопасности дало понять, что допрос Арабида "предотвратил стрельбу, бомбардировки и похищения людей".