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ВВС ЦАХАЛа уничтожили `шпионское` устройство на юге Ливана 15.10 07:36   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа уничтожили "шпионское" устройство на юге Ливана

В ночь на воскресенье, 14 октября, израильские беспилотники нанесли удар по шпионскому устройству на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ.

Новостной сайт Naharnet сообщил, что взрыв был слышен в южном городе Зрария, недалеко от реки Литани.

Ливанские вооруженные силы прибыли на место происшествия и начали расследование инцидента. Кроме того, сообщалось, что израильские военные самолеты были замечены над южными городами Марджаюн и Тир.

Неясно, является ли предполагаемое шпионское устройство ливанским или израильским. Со стороны ЦАХАЛ комментариев нет.

В прошлом году ливанская армия заявила, что она обнаружила две отдельные израильские шпионские сети, действующие в стране.


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