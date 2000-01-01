15.10 07:36 MIGnews.com
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "шпионское" устройство на юге Ливана
В ночь на воскресенье, 14 октября, израильские беспилотники нанесли удар по шпионскому устройству на юге Ливана, сообщают ливанские СМИ.
Новостной сайт Naharnet сообщил, что взрыв был слышен в южном городе Зрария, недалеко от реки Литани.
Ливанские вооруженные силы прибыли на место происшествия и начали расследование инцидента. Кроме того, сообщалось, что израильские военные самолеты были замечены над южными городами Марджаюн и Тир.
Неясно, является ли предполагаемое шпионское устройство ливанским или израильским. Со стороны ЦАХАЛ комментариев нет.
В прошлом году ливанская армия заявила, что она обнаружила две отдельные израильские шпионские сети, действующие в стране.
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