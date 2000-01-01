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Брат убийцы в Баркан снял камеры наблюдения в доме семьи 15.10 20:17   MIGnews.com

Брат убийцы в Баркан снял камеры наблюдения в доме семьи

По сообщениям в израильской прессе, силы безопасности Израиля подозревают, что брат террориста Ашрафа Наалва, атаковавшего в промзоне Баркан демонтировал камеры наружного наблюдения в доме семьи.

Целью брата было осложнить следственные действия в отношении террориста.

Семья утверждает, что брат непричастен к террористической атаке, и потому этаж, на котором он живет, не следует разрушать.

Ранее ЦАХАЛ предупредил семью, что ее дом будет снесен 18 октября.


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