15.10 18:20 MIGnews.com

Шары с зажигательной смесью обнаружили у границы с Иорданией

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Шары с зажигательной смесью, выпущенные террористами из Газы, приземлились в городе Яфит, который расположен у границы с Иорданией.Жители сразу же обратились в полицию. Прибившие на место правоохранители перекрыли район и нейтрализовали взрывное устройство, передает “Аруц Шева”.О травмах и повреждениях не сообщалось. В последние месяцы террористы из Газы запустили тысячи воздушных змеев и воздушных шаров с зажигательной смесью на территорию Израиля, чтобы нанести ущерб жителям ближайших ферм и городам.