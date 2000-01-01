Шары с зажигательной смесью обнаружили у границы с Иорданией
Шары с зажигательной смесью, выпущенные террористами из Газы, приземлились в городе Яфит, который расположен у границы с Иорданией.
Жители сразу же обратились в полицию. Прибившие на место правоохранители перекрыли район и нейтрализовали взрывное устройство, передает “Аруц Шева”.
О травмах и повреждениях не сообщалось. В последние месяцы террористы из Газы запустили тысячи воздушных змеев и воздушных шаров с зажигательной смесью на территорию Израиля, чтобы нанести ущерб жителям ближайших ферм и городам.