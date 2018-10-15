Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Теракт на шоссе №5. Террорист убит на месте 15.10 12:38   MIGnews.com

Теракт на шоссе №5. Террорист убит на месте

Палестинский террорист напал на солдата с ножом в районе перекрестка Гитай Авишар.

По террористу открыли огонь солдаты. Террорист убит на месте.





Глава регионального совета Самарии Йоси Даган заявил: “Я говорил с офицерами на месте, а также с представителями отделения безопасности регионального совета Самарии. Бдительность наших солдат предотвратила террористическую атаку. Самария продолжит расти и процветать. Вместе мы победим террор и построим Землю Израильскую”.

После теракта блокировано движение на перекрестке Гитай Авишар в направлении Нахаль Кана. В данном районе могут возникнуть большие транспортные пробки.

Гитай Авишар расположен на дороге между Ариэлем и промзоной Баркан, где на прошлой неделе в результате террористической атаки погибли два израильтянина.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:30
"Полицейский не хотел убивать свою жену"
13:08
Министры против операции в Газе - до следующей недели
11:42
Беннет: террористов надо просто убивать
10:40
Женщину обвиняют в убийстве Таир Рада
10:12
Контакт с порошком: в Бейтар-Илит госпитализировали семью
09:05
Выстрел в голову: подробности убийства в Нетании
08:50
Сборная Израиля вновь побеждает
08:43
Горящие воздушные шары все чаще находят в центре Израиля
08:17
ЦАХАЛ предупредил о сносе дома убийцы в Баркан
08:08
Юваль Ха-Мебульбаль может оказаться за решеткой
07:36
ВВС ЦАХАЛа уничтожили "шпионское" устройство на юге Ливана
07:02
Операция ЦАХАЛа в деревне, из которой вышел убийца в Баркан
06:08
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:15
Грустные перспективы: Рынок арендного жилья в тупике
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus