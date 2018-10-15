Теракт на шоссе №5. Террорист убит на месте

Глава регионального совета Самарии Йоси Даган заявил: “Я говорил с офицерами на месте, а также с представителями отделения безопасности регионального совета Самарии. Бдительность наших солдат предотвратила террористическую атаку. Самария продолжит расти и процветать. Вместе мы победим террор и построим Землю Израильскую”.
После теракта блокировано движение на перекрестке Гитай Авишар в направлении Нахаль Кана. В данном районе могут возникнуть большие транспортные пробки.
Гитай Авишар расположен на дороге между Ариэлем и промзоной Баркан, где на прошлой неделе в результате террористической атаки погибли два израильтянина.