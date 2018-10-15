15.10 12:38 MIGnews.com

Теракт на шоссе №5. Террорист убит на месте

من مكان استشهاد شاب فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت، قبل قليل. pic.twitter.com/mXOoQgZT5l — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2018

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Палестинский террорист напал на солдата с ножом в районе перекрестка Гитай Авишар.По террористу открыли огонь солдаты. Террорист убит на месте.Глава регионального совета Самарии Йоси Даган заявил: “Я говорил с офицерами на месте, а также с представителями отделения безопасности регионального совета Самарии. Бдительность наших солдат предотвратила террористическую атаку. Самария продолжит расти и процветать. Вместе мы победим террор и построим Землю Израильскую”.После теракта блокировано движение на перекрестке Гитай Авишар в направлении Нахаль Кана. В данном районе могут возникнуть большие транспортные пробки.Гитай Авишар расположен на дороге между Ариэлем и промзоной Баркан, где на прошлой неделе в результате террористической атаки погибли два израильтянина.