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ЦАХАЛ откладывает широкомасштабное наступление в Газе 15.10 13:08   MIGnews.com

Министры против операции в Газе - до следующей недели

В воскресенье кабинет безопасности принял решение отложить широкомасштабное военное наступление в Газе по меньшей мере на неделю.

Несмотря на заявления премьер-министра и министра обороны о том, что Израиль готов дать серьезный ответ на недавний всплеск смертоносного насилия вдоль границы с палестинским анклавом, принято решение подождать реакции ХАМАСа на выдвинутые предупреждения.

Либерман сообщил, что он поддерживает военную операцию в Газе, заявив, что Израиль “исчерпал все существующие варианты” в борьбе с месяцами организованных ХАМАСом беспорядков вдоль границы.

“Мы исчерпали все существующие варианты”, - сказал он. “Я не хочу, чтобы лидеры ХАМАСа питали какие-то иллюзии, мы готовы нанести самый сильный удар”.

Рост напряженности на границе достиг своего пика в пятницу на фоне массовых протестов на границе. Семь палестинцев были убиты, в том числе трое, которые в ходе беспорядков прорвали пограничный забор и побежали в сторону солдат ЦАХАЛ.

В субботу Либерман распорядился прекратить все поставки топлива в Сектор Газа “до тех пор, пока насилие в Секторе Газа полностью не прекратится.”


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