15.10 13:08 MIGnews.com

Министры против операции в Газе - до следующей недели

Поделиться

Все по теме

Комментарии







В воскресенье кабинет безопасности принял решение отложить широкомасштабное военное наступление в Газе по меньшей мере на неделю.Несмотря на заявления премьер-министра и министра обороны о том, что Израиль готов дать серьезный ответ на недавний всплеск смертоносного насилия вдоль границы с палестинским анклавом, принято решение подождать реакции ХАМАСа на выдвинутые предупреждения.Либерман сообщил, что он поддерживает военную операцию в Газе, заявив, что Израиль “исчерпал все существующие варианты” в борьбе с месяцами организованных ХАМАСом беспорядков вдоль границы.“Мы исчерпали все существующие варианты”, - сказал он. “Я не хочу, чтобы лидеры ХАМАСа питали какие-то иллюзии, мы готовы нанести самый сильный удар”.Рост напряженности на границе достиг своего пика в пятницу на фоне массовых протестов на границе. Семь палестинцев были убиты, в том числе трое, которые в ходе беспорядков прорвали пограничный забор и побежали в сторону солдат ЦАХАЛ.В субботу Либерман распорядился прекратить все поставки топлива в Сектор Газа “до тех пор, пока насилие в Секторе Газа полностью не прекратится.”