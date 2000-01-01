Одна из палестинских террористических группировок в субботу, 14 сентября, сообщила об уничтожении израильского военного беспилотника над сектором Газа, однако, по некоторым данным, небольшой дрон скорее всего принадлежал другой террористической группировке.
Изначально, боевое крыло "Народного фронта освобождения Палестины" объявило об уничтожении "израильского самолета-разведчика", подразумевая, по всей видимости, небольшой БПЛА. В ЦАХАЛ же заверили, что ничего не знают о соответствующем инциденте.
По данным газеты Haaretz, которая ссылается на собственные источники в Газе, БПЛА фактически принадлежал другой палестинской террористической группировке "Исламский джихад".
Дрон, который якобы поставил боевикам Иран, по всей видимости действительно приняли за израильский беспилотник. А инцидент расследуется боевиками "Исламского джихада" совместно с ХАМАСом.
Отметим, что это уже второй инцидент с дронами в секторе Газа за неделю. Во вторник ЦАХАЛ сообщил о потере одного из беспилотников. Палестинские СМИ тогда поспешили сообщить, что дрон сбили и захватили террористы ХАМАС.