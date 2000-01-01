15.09 08:09 MIGnews.com

Гилад Эрдан: военная операция в Газе в ближайшие дни

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Министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан предупредил о вероятности военной операции в Газе в ближайшие дни.Заявление было сделано в интервью телеканалу КАН в субботу, 14 сентября.Эрдан пояснил, что правительство пыталось достигнуть “спокойствия” невоенными средствами, но все попытки достичь соответствующего соглашения с ХАМАСом провалились.Эрдан заявил: “Когда мы говорим о соглашении, следует помнить - мы пытались и пытались - но не преуспели. ХАМАС, несмотря на 300 убитых палестинцев, погибших в ходе попыток прорыва заградительных сооружений на границе продолжает политику хаоса в Газе. Из-за этого сегодня мы понимаем необходимость военной операции. Время будет выбрано нами - и мы никого об этом заранее не предупредим”.