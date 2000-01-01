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Нетаниягу: войны не избежать, мы готовим сюрпризы 15.09 07:06   MIGnews.com

Нетаниягу: войны не избежать, мы готовим сюрпризы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в интервью Шарону Галю снова предупредил о грядущей войне в Газе.

Нетаниягу заявил: “Война с ХАМАСом неизбежна. Мы готовим вещи, о которых я сейчас не могу говорить, что-то совершенно новое. Мы обязаны сокрушить наступательные возможности против нас. Это может произойти в несколько этапов”.

Ранее, 12 сентября, Нетаниягу выступил с заявлением о недавней эскалации на границе с Газой, заявив, что Израилю придется урегулировать ситуацию военным путем.

"Перестаньте беспокоиться об операции в Газе. Операция будет, но я не стану ее проводить раньше достижения готовности. Я не работаю в соответствии с твитами", – сказал Нетаниягу в интервью Кан Бет. – Очевидно, у нас не будет другого выбора, кроме как свергнуть ХАМАС".


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