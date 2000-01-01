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`Евреям нужно разрешить покупать землю на Западном берегу` | Фото:15.09 17:13   MIGnews.com

"Евреям нужно разрешить покупать землю на Западном берегу"

Официальные представители министерства обороны Израиля и ЦАХАЛа сообщили, что Израиль может впервые разрешить евреям приобретать недвижимость на Западном берегу в качестве частных лиц, что станет значительным достижением для поселенцев и облегчит их приобретение земли.

Об этом пишет Times of Israel.

Юридические заключения были представлены в офис юридического советника правительства Авихай Мандельблита. Действующие военные законы на Западном берегу позволяют покупать землю только иорданцам, палестинцам или "иностранцам арабского происхождения". Израильские евреи могут заключать сделки с недвижимостью только через компанию и требуют одобрения главы Гражданской администрации - орган, принадлежащий Министерству обороны и отвечающий за гражданские вопросы на Западном берегу.

"Мы убеждены, что это отменит существующее различие в иорданском законодательстве между лицом арабского происхождения и лицом, не являющимся таковым", - пишет майор Цви Минц, руководитель отдела юридических консультаций ЦАХАЛа в Иудее и Самарии. "Запрет на сделки с недвижимостью по этническому признаку вызывает определенный дискомфорт".

Он добавил, что Израиль может оправдать изменение закона с помощью статьи Женевской конвенции, которая допускает отмену расистского или дискриминационного законодательства. Однако Минц также предупредил, что изменение закона может восприниматься международным сообществом как нарушение международного права.

"Это может привести к серьезной международной критике, и было бы правильно, чтобы руководство также рассмотрело этот аспект", - написал он. Юрисконсульты Министерства обороны Ханна Вейнготт и Ханан Арбель отвергают опасения в международной критике.

"Возможность покупки земли в регионе путем создания компании существует с 1970-х годов", - пишут они. "Исправление формулировки закона таким образом, чтобы разрешить дискриминацию, не обновляет и не меняет существующую реальность. Это изменение пройдет мимо международной критики".


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