15.06 07:17 MIGnews.com

Как Путин не позволил создать Палестинское государство

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Газета Исраэль Хай Йом опубликовала материала, бросающий свет на закулисную драму в Совете Безопасности ООН в 2016 году.Президент Соединенных Штатов Барак Обама намеревался провести резолюцию, поддерживающую “создание Палестинского государства в границах 1948 года”. Редкая позиция России, заявившей, что наложит вето на резолюцию и поддержит Израиль предотвратило подобный поворот событий.Шесть месяцев назад на предвыборной конференции в Маале Адумим премьер-министр Биньямин Нетаниягу поведал о том, что “мой друг, лидер одной из держав, имеющих право вето в Совете Безопасности, и с которым я поддерживаю очень хорошие отношения” выступил против резолюции и позднее не допустил ее принятия”.На закрытой встрече, состоявшейся в последние дни, Нетаниягу рассказал новые подробности.В конце президентского срока Обамы, когда Дональд Трамп уже был избран президентом, но еще не вступил в должность, Соединенные Штаты инициировали резолюцию Совета Безопасности 2334. Резолюция констатирует, что Израиль “нарушает международное право” оккупацией “палестинских территорий, захваченных в 1967 году”. В Израиле знали о подготовке резолюции в реальном времени - но ничего не могли предпринять против него без американской поддержки.Крайне обеспокоенный, Нетаниягу позвонил Путину первый раз 24 ноября 2016 года, через две недели после избрания Трампа. Он объяснил, что решение Обамы подрывает региональную стабильность и наносит ущерб Израилю, и попросил Путина объявить о том, что он наложит вето на подобное решение Совета Безопасности. Путин отказался выполнять подобную просьбу. 23 декабря резолюция была принята.Но Обама не остановился на достигнутом. Несмотря на то, что ему оставалось меньше месяца в Белом Доме, он начал работу по принятию еще одной, куда более жесткой, антиизраильской резолюции в Совете Безопасности. Резолюция должна была принудить Израиль к созданию “Палестинского государства в границах 1948 года”. Об этом израильское руководство немедленно предупредил посол в ООН Дани Данон.Нетаниягу решил еще раз попытать счастья с Путиным. Он снова позвонил ему и объяснил, что следующее решение Обамы подорвет региональную стабильность и нанесет тяжелейший ущерб Израилю. На этот раз ему удалось убедить российского президента. Он сказал, что если подобная резолюция будет принята, Россия наложит на нее вето. Нетаниягу рассказал участникам встречи, о намерении Путина торпедировать американскую инициативу стало известно Обаме. Американский президент осознал, что если в конце его президентского срока Россия наложит вето на резолюцию против Израиля в Совете Безопасности, это подорвет и авторитет США в качестве союзника Израиля и его собственный имидж в глазах еврейской общины. Поэтому Обама решил отказаться от осуществления подобной идеи.