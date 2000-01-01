15.06 21:16 MIGnews.com
Израиль подвергся ракетному обстрелу
Вечером, 15 июня, в районе Эшколь жители услышали звуки, похожие на ракетный обстрел.
Об этом сообщила израильская мониторинговая группа, отслеживающая события в Иудее и Самарии.
По данным "Кан", ни в одном из населенных пунктов не сработали сигналы ракетной тревоги. По предварительным данным, снаряд угодил в открытую местность. Об ущербе информации нет.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону Израиля.
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