15.06 21:16 MIGnews.com

Израиль подвергся ракетному обстрелу

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Вечером, 15 июня, в районе Эшколь жители услышали звуки, похожие на ракетный обстрел.Об этом сообщила израильская мониторинговая группа, отслеживающая события в Иудее и Самарии.По данным "Кан", ни в одном из населенных пунктов не сработали сигналы ракетной тревоги. По предварительным данным, снаряд угодил в открытую местность. Об ущербе информации нет.По данным пресс-службы ЦАХАЛ, был зафиксирован запуск ракеты из сектора Газы в сторону Израиля.