15.06 09:09 MIGnews.com

Генерал ЦАХАЛа: Эвакуация Газы была ошибкой

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Бывший командир центрального округа, генерал-майор Яир Наве заявил, что эвакуация израильских поселений из Газы и северной Самарии в 2005 году была ошибкой.Наве командовал центральным округом в 2005 году, и он надзирал за эвакуацией поселений в северной Самарии. 12 лет спустя он говорит, что Израиль не получил никаких выгод от этого, и что следует вернуть поселенцев в Хомеш и Са-Нур.Наве говорит: “Нет никаких сомнений, что ни в Газе, ни в северной Самарии мы не получили никаких преимуществ в сфере безопасности. Единственным вкладом эвакуации Газы стало доказательство того, что терроризм не связан с поселениями, и было доказано, что эвакуацию невозможно проводить подобным способом - ни здесь, в северной Самарии, и ни в каком другом месте. Ничего здесь не изменилось к лучшему”.Наве говорил накануне конференции, которая должна начаться в понедельник, 19 июня. В ней примут участие представители всех фракций коалиции, с целью инициировать закон о возвращении поселенцев в северную Самарию. В 2005 были эвакуированы четыре поселения: Ганим, Кадим, Хомеш и Са-Нур. Территория пустует, поскольку ее контролирует ЦАХАЛ, и она не была передана ПА.В прошлом Кнессете была сделана попытка провести такой закон - но она провалилась из-за того, что требовала также вернуть поселенцев в Газу. Этот параграф закона считается не реалистичным, ион исключен из его нынешней версии. Законопроект разработан главой фракции партии Еврейский Дом Шулой Муалем Рафаэли и главой регионального совета Самарии Йоси Даганом.