15.06 08:59 MIGnews.com

Гаарец: Гринблатт в ближайшее время посетит регион

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Власти США всерьез настроены на активизацию мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.По его словам, в ближайшее время регион посетит Джейсон Гринблатт, спецпосланник президента США по мирному процессу на Ближнем Востоке, чтобы встретится с Нетаниягу в Иерусалиме, а с председателем ПА в Рамалле.Чиновник отметил, что визит Гринблатта может состоятся на следующей неделе или же сразу после окончания Рамадана – 24 июня.В свою очередь американский высокопоставленный представитель подтвердил информацию о том, что спецпосланник президента США планирует визит в регион, однако окончательная дата поездки еще не установлена.Кроме того израильские и палестинские источники в один голос заявили, что Вашингтон требуют от Нетаниягу и Аббаса представить свои позиции по основным вопросам для мирных переговоров, чтобы они могли сопоставить общие места и различия.Благодаря этому администрация сможет разработать документ, определяющий принципы возобновления переговоров между сторонами.