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15.06 07:41   MIGnews.com

Беннет - против программы “осла и морковки” Либермана

Лидеры Еврейского Дома Нафтали Беннет и Аелет Шакед выступили с резкой критикой программы “осла и морковки” министра обороны Авигдора Либермана. Программа предусматривает определенные уступки палестинцам в обмен на их сотрудничество - в частности, значительное расширение палестинского города Калькилии за счет “зоны С”.

Беннет и Шакед заявили, что речь идет не об “осле и морковке”, а о программе палестинского захвата зоны С”. Они также заметили,что “нет сомнений в том, что значение плана усугубляется очень ограниченным масштабом израильского строительства на территориях”.

Беннет и Шакед заявили: “Мы потребуем замораживания плана”.

Бюро министра обороны Либермана, со своей стороны, назвало реакцию Беннета и Шакед “сбивающей с толку. План был представлен кабинету шесть месяцев назад, и Либерман обвиняет лидеров Еврейского Дома в попытке свергнуть правое правительство - подобно тому, как пытались свергнуть правительство Шамира в 1992 году, что, в конечном итоге, привело к заключению Соглашений Осло.
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