15.06 06:28 MIGnews.com

"Без тормозов": шок от программы расширения Калькилии

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Второй канал израильского ТВ сообщает о планах значительного расширения палестинского города Калькилия, одобренного правительством Израиля.Поселенцы и представители правых политических партий утверждают, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу заключил за их спиной сделку с президентом США Дональдом Трампом, позволяющую удвоить количество обитателей Калькилии.Согласно плану, города будет расширен за счет присоединения территорий площадью 2500 дунамов. Речь идет о землях в так называемой зоне С - территориях, находящихся под израильским контролем. Это позволит построить 14 тысяч единиц жилья. Население города после этого вырастет более чем в два раза. На настоящий момент в Калькилии живет 50 тысяч человек, нового жилья хватит на 60 тысяч.Региональный совет Самарии заявил, что никто не проконсультировался с ним относительно данного проекта. Калькилия, после новой застройки, достигнет израильского поселения Цофим.Глава регионального совета Самарии Йоси Даган подверг правительство резкой критике: “Они обещали, что независимо от того, кого выберут после Обамы, в Самарии начнется строительный бум. Этого не случилось. Они обещали, что не будет строительных квот в Иудее и Самарии, но на практике они снизили количество строящегося жилья - даже после того, как увеличение было одобрено кабинетом. Они обещали не передавать территорий из зоны С в зону B, на практике они передают земли из зоны С в зону А. Мы говорим о городе террора Калькилии, и увеличиваем его в два раза, добавляя ему 14 тысяч квартир. У правительства нет тормозов? Нет предела отсутствию доверия? Мы не можем принять такой план, это нечестно”.Правительство на это ответило следующим заявлением: "Это - план предложенный министром обороны в прошлом году и одобренный кабинетом, и с того времени, было одобрено строительство более 10 тысяч единиц жилья на территориях".