Массовое помешательство в Газе: 59 погибших

В министерстве здравоохранения сектора Газа уточнили количество погибших во время беспорядков на границе с сектором Газа 14 мая.
По данным ведомства, состоянием на утро 15 мая их число возросло до 59 человек. Как сообщается, среди погибших – 7 несовершеннолетних, включая 8-месячного младенца, который скончался, надышавшись слезоточивым газом во время разгона демонстрантов.
При этом всего за медицинской помощью в этот день обратились около 2,8 тыс. человек (включая 255 несовершеннолетних), из которых 1 359 – с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших – 17 представителей медслужб и 12 сотрудников СМИ.