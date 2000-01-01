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Массовое помешательство в Газе: 59 погибших 15.05 09:24   MIGnews.com

Массовое помешательство в Газе: 59 погибших

В министерстве здравоохранения сектора Газа уточнили количество погибших во время беспорядков на границе с сектором Газа 14 мая.

По данным ведомства, состоянием на утро 15 мая их число возросло до 59 человек. Как сообщается, среди погибших – 7 несовершеннолетних, включая 8-месячного младенца, который скончался, надышавшись слезоточивым газом во время разгона демонстрантов.

При этом всего за медицинской помощью в этот день обратились около 2,8 тыс. человек (включая 255 несовершеннолетних), из которых 1 359 – с огнестрельными ранениями. Среди пострадавших – 17 представителей медслужб и 12 сотрудников СМИ.

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