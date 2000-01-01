15.05 09:00 MIGnews.com

Автономия подает на Израиль в Гаагский суд

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Руководство Палестинской автономии подаст против Израиля иск в Международный уголовный суд по поводу "строительства поселений на оккупированных территориях", заявил представитель Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.Цитируя бывшего главу палестинской делегации на переговорах с Израилем, Associated Press пишет, что данное решение было принято вечером 14 мая на заседании председателя ПА Махмуда Аббаса с руководством ООП. На встрече было принято решение "немедленно" подать на Еврейское государство в МУС.Также Арикат обещал, что уже скоро "Палестина" станет членом еще нескольких международных организаций.Ранее сам Аббас осудил перемещение посольства США из Тель-Авива, назвав его "новым американским поселением в Иерусалиме", а признание американцами этого города столицей Израиля – свидетельством того, что "Соединенные Штаты больше не являются посредниками в мирном процессе – ликвидация вопросов об Иерусалиме и беженцах это пощечинам нам".