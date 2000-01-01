Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Автономия подает на Израиль в Гаагский суд | Фото: U.S. Department of State/Flickr15.05 09:00   MIGnews.com

Автономия подает на Израиль в Гаагский суд

Руководство Палестинской автономии подаст против Израиля иск в Международный уголовный суд по поводу "строительства поселений на оккупированных территориях", заявил представитель Организации освобождения Палестины Саиб Арикат.

Цитируя бывшего главу палестинской делегации на переговорах с Израилем, Associated Press пишет, что данное решение было принято вечером 14 мая на заседании председателя ПА Махмуда Аббаса с руководством ООП. На встрече было принято решение "немедленно" подать на Еврейское государство в МУС.

Также Арикат обещал, что уже скоро "Палестина" станет членом еще нескольких международных организаций.

Ранее сам Аббас осудил перемещение посольства США из Тель-Авива, назвав его "новым американским поселением в Иерусалиме", а признание американцами этого города столицей Израиля – свидетельством того, что "Соединенные Штаты больше не являются посредниками в мирном процессе – ликвидация вопросов об Иерусалиме и беженцах это пощечинам нам".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:23
Сотни палестинцев на "Марше Миллионов" в Хан Юнис
10:15
Репортер Галей ЦАХАЛ: не стреляйте, а обнимите палестинцев
09:51
Нетаниягу: Каждая страна обязана защищать свои границы
09:48
Сирия обвиняет Израиль в преступлениях против человечества
09:24
Массовое помешательство в Газе: 59 погибших
09:01
Граница Газы: как израильская армия остановила волну террора  
08:31
Эр-Рияд не против перемещения посольства США в Иерусалим
08:19
Каталония обрела нового лидера
08:06
США не допустили создания комиссии ООН по Газе
07:46
Египет осуждает Израиль
07:37
Чудо в Газе: началась стрельба и "инвалид" побежал  
07:23
В столкновениях на границе ранен сын Исмаила Ханийе
07:10
ХАМАС и "Хизбалла" организуют марш на границе Ливана
06:41
Турецкие демонстранты осадили посольство Израиля в Анкаре
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus