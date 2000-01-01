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15.05 07:10   MIGnews.com

ХАМАС и "Хизбалла" организуют марш на границе Ливана

По сообщениям в арабских СМИ, “Хизбалла” и ХАМАС организуют “Марш Возвращения” в Южном Ливане.

Местом сбора демонстрантов назначен форт Бофор. На настоящий момент неясно, насколько близко демонстранты намерены подойти к израильской границе, и сколько людей примет участие в марше.

Источники в израильской армии также предполагают, что начавшиеся 14 мая столкновения с палестинцами в Каландии и Рамалле интенсифицируются.
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