15.05 07:10 MIGnews.com

ХАМАС и "Хизбалла" организуют марш на границе Ливана

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По сообщениям в арабских СМИ, “Хизбалла” и ХАМАС организуют “Марш Возвращения” в Южном Ливане.Местом сбора демонстрантов назначен форт Бофор. На настоящий момент неясно, насколько близко демонстранты намерены подойти к израильской границе, и сколько людей примет участие в марше.Источники в израильской армии также предполагают, что начавшиеся 14 мая столкновения с палестинцами в Каландии и Рамалле интенсифицируются.