ЦАХАЛ показал, как 8 террористов из Газы проникли в Израиль
Израильские войска отреагировали на попытку вторжения на территорию Израиля восьми вооруженных боевиков ХАМАСа в северной части сектора Газа во время пограничных беспорядков в понедельник, опубликовав видеозапись жестокого столкновения.
В армейской пресс-службе заявили, что все восемь подозреваемых террористов были убиты в перестрелке с офицерами элитного подразделения ЦАХАЛа при попытке пересечь границу.
Уточняется, что ни один израильский военный не пострадал.
По данным издания, сегодня утром группа израильских солдат обследовала место нарушения границы и обнаружила на стороне Газы убежище палестинских террористов, в котором хранились бомбы и инструменты для повреждения забора. Убежище было уничтожено.
В израильской армии вчерашнюю операцию назвали одной из множества попыток нарушить границу под прикрытием массовых протестов.