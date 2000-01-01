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ЦАХАЛ показал, как 8 террористов из Газы проникли в Израиль | Фото:15.05 18:54   MIGnews.com

ЦАХАЛ показал, как 8 террористов из Газы проникли в Израиль

Израильские войска отреагировали на попытку вторжения на территорию Израиля восьми вооруженных боевиков ХАМАСа в северной части сектора Газа во время пограничных беспорядков в понедельник, опубликовав видеозапись жестокого столкновения.

Об этом во вторник, 15 мая сообщает The Times of Israel.

В армейской пресс-службе заявили, что все восемь подозреваемых террористов были убиты в перестрелке с офицерами элитного подразделения ЦАХАЛа при попытке пересечь границу.

Уточняется, что ни один израильский военный не пострадал.

По данным издания, сегодня утром группа израильских солдат обследовала место нарушения границы и обнаружила на стороне Газы убежище палестинских террористов, в котором хранились бомбы и инструменты для повреждения забора. Убежище было уничтожено.

В израильской армии вчерашнюю операцию назвали одной из множества попыток нарушить границу под прикрытием массовых протестов.
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