15.05 18:18 Давид Годовский

Имеют ли право евреи быть сильными?

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Комментарии

Для меня, понятное дело, ответ на вопрос в заголовке однозначный. Для того, чтобы быть сильными, было создано 70 лет назад государство Израиль. И, если посмотреть с другой стороны, именно сильными людьми это государство и было создано 70 лет назад.Однако, каждый раз, когда наша решимость подвергается испытаниям, когда толпы смертников грозят уничтожить нашу страну, у нас внутри тут же начинают раздаваться голоса о том, что мы не имеем, евреи, израильтяне сильными быть не имеем права.Второй день сплошного угара на границе с Газой. Те, кто открыто провозгласил, что их цель - полное уничтожение государства Израиль и убийство евреев, штурмуют наши границы. ЦАХАЛ делает все, чтобы остановить толпы убийц, при этом минимизировав количество убитых штурмовиков, а наши левые кричат во все горло, что нельзя применять силу.При этом, среди крикунов и те, кого ЦАХАЛ сегодня защищает непосредственно. Жители приграничных районов, которые, в случае прорыва границы (не дай Бог), будут просто вырезаны вместе со своими семьями.Что это? Наивность? Галутные комплексы? Желание быть прекраснодушными, как нынешние европейцы, чуть ли уже не позволяющие мигрантам насиловать своих жен и дочерей?О да, можно понять мечтания этих людей жить в райском уголке, вокруг которого мирные и кроткие соседи. Но это не здесь! И не с этими соседями.Когда таких, желающих быть слабыми, людей спрашивают, а что мол они предлагают, в ответ несется какая-то дичь. Максимум, что они могут предложить, это что ХАМАС хочет мира, и нам только надо его услышать.Как это укладывается в голове у левых, не могу объяснить. И доказывать им что-либо бесполезно. Любому здравомыслящему израильтянину понятно, что террористическая организация мира хотеть не может. Ну не могут террористы жить при мире. Ведь тогда они должны будут заняться образованием, соцобеспечением, инфраструктурой. Они должны будут бороться с безработицей и ухаживать за больными.Кто-то верит, что ХАМАС способен на это? Ответ - да. Те самые левые, которые ужасаются от того, что мы, оказывается, сильны. И наша сила дает нам возможность защищать свою страну.При этом, самоубийственная критика со стороны израильских левых слышна и видна сегодня намного сильнее, чем со стороны так называемого мирового сообщества.Мне могут возразить, что это маргиналы, и не следует на них обращать внимание. Это неверно. Стойкость народа в таких ситуациях, когда враг атакует границы с отнюдь не мирными намерениями - важная составляющая возможности защитить страну. И такие организации, как "Шоврим штика" и другие делают все, чтобы деморализовать и армию, и тыл.Удастся ли им это сделать? Нет, не удастся. Такие лидеры, как министр обороны Авигдор Либерман, будут продолжать делать свое дело. Именно потому, что евреи должны, обязаны быть сильными. Иначе в этом мире нам не выжить. И Либерман, который всегда говорил, что мы можем расчитывать только на себя, очень хорошо это понимает, и отлично претворяет в действие, осуществляя прямое политическое и практическое руководство действиями ЦАХАЛа в деле защиты наших границ, наших граждан, нашей страны.Но и с теми, кто целенаправленно пытается подорвать нашу обороноспособность надо что-то делать. Все эти левые стенания про то, что мы, евреи, должны быть слабыми и тогда все нас полюбят - они не на пустом месте возникают. Все эти организации питаются из-за рубежа силами, которым сильный Израиль - кость в горле.И при все нашей демократии, пора уже создать законодательную базу, которая не даст развернуться тем, кто целенаправленно пытается мешать ЦАХАЛу делать свое дело.