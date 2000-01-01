На Западном Берегу протестуют около 1300 палестинцев

Однако позже количество мятежников на Западном берегу увеличилось. В армейской пресс-службе сообщили, что около 1300 палестинцев вышли на демонстрации, которые начинают принимать агрессивный характер.
Отметим, что существует опасность, что к протесту могут присоединиться граждане, которые сейчас участвуют в масштабных похоронных процессиях в нескольких локациях Сектора Газа.
Согласно заявлению ЦАХАЛа, на территории Западного Берега насчитывается 18 точек массового скопления людей, которые отмечают "Накбу" – "день катастрофы", назначенный на следующий день после основания государства Израиль.
Бунтари жгут автомобильные покрышки, швыряют камни и "коктейли Молотова" в израильских солдат. В ответ ЦАХАЛ стреляет резиновыми пулями и бросает банки со слезоточивым газом.
Уточняется, что в результате беспорядков были ранены двое военных.
В армии подтвердили, что израильские войска "готовы к различным сценариям" развития новых беспорядков.