Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









На Западном Берегу протестуют около 1300 палестинцев | Фото:15.05 17:44   MIGnews.com

На Западном Берегу протестуют около 1300 палестинцев

Сегодня днем на границе с Газой собрались 400 палестинцев, поджигая шины, пытаясь возобновить массовые протесты.

Об этом во вторник, 15 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Однако позже количество мятежников на Западном берегу увеличилось. В армейской пресс-службе сообщили, что около 1300 палестинцев вышли на демонстрации, которые начинают принимать агрессивный характер.

Отметим, что существует опасность, что к протесту могут присоединиться граждане, которые сейчас участвуют в масштабных похоронных процессиях в нескольких локациях Сектора Газа.

Согласно заявлению ЦАХАЛа, на территории Западного Берега насчитывается 18 точек массового скопления людей, которые отмечают "Накбу" – "день катастрофы", назначенный на следующий день после основания государства Израиль.

Бунтари жгут автомобильные покрышки, швыряют камни и "коктейли Молотова" в израильских солдат. В ответ ЦАХАЛ стреляет резиновыми пулями и бросает банки со слезоточивым газом.

Уточняется, что в результате беспорядков были ранены двое военных.

В армии подтвердили, что израильские войска "готовы к различным сценариям" развития новых беспорядков.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:54
ЦАХАЛ показал, как 8 террористов из Газы проникли в Израиль
18:34
Иранская сделка: Франция будет настаивать на своем
18:31
Фонд Сороса больше не будет работать в Венгрии
18:18
Имеют ли право евреи быть сильными?
18:04
Кац: Самый большой подстрекатель - Эрдоган
17:32
В Перу обнаружили поле конопли
17:14
Газа обвиняет ЦАХАЛ в убийстве восьмимесячного ребенка
17:04
Гершов против распродажи социального жилья
16:54
Европа требует независимого расследования насилия в Газе
16:44
Израиль: Управление автомобилем и телефон несовместимы
16:24
НДИ: "Шоврим штика" опять на стороне врага
16:07
Нетаниягу ответил Эрдогану на обвинения
15:23
Муэдзин прервал речь посла США в Иерусалиме
15:10
Македония обязана закрепить название страны в Конституции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus