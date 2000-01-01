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Газа обвиняет ЦАХАЛ в убийстве восьмимесячного ребенка | Фото:15.05 17:14   MIGnews.com

Газа обвиняет ЦАХАЛ в убийстве восьмимесячного ребенка

Министерство здравоохранения Газы сегодня утром сообщило о том, что среди убитых во время жестоких пограничных столкновений вдоль границы с Израилем накануне, был восьмимесячный ребенок.

Об этом во вторник. 15 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на палестинский источник.

В Газе утверждают, что Лейла аль-Гандур умерла, надышавшись слезоточивого газа, который был применен израильскими военнослужащими против участников акций протеста.

Однако, ведомство не уточняет, насколько близко к пограничному заграждению находилась девочка и ее родственники.

Минздрав Газы также подчеркивает, что среди погибших насчитывается не меньше шести несовершеннолетних, а из 1360 палестинцев, получивших огнестрельные ранения, состояние 130 остается серьезным или критическим. Общее количество пострадавших оценивается в 2700 человек
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