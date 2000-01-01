Газа обвиняет ЦАХАЛ в убийстве восьмимесячного ребенка

В Газе утверждают, что Лейла аль-Гандур умерла, надышавшись слезоточивого газа, который был применен израильскими военнослужащими против участников акций протеста.
Однако, ведомство не уточняет, насколько близко к пограничному заграждению находилась девочка и ее родственники.
Минздрав Газы также подчеркивает, что среди погибших насчитывается не меньше шести несовершеннолетних, а из 1360 палестинцев, получивших огнестрельные ранения, состояние 130 остается серьезным или критическим. Общее количество пострадавших оценивается в 2700 человек