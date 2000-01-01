Галант: ХАМАС держит в заложниках два миллиона человек

Выступая на конференции по вопросам безопасности, генерал-майор запаса заявил, что, совершая ошибки, "должностные лица ХАМАСа подписывают себе смертные приговоры".
По его словам, "ХАМАС – ангел смерти для невинных жителей сектора Газа".
Галант добавил, что улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа будет выгодно для безопасности Израиля.
"Наша задача очень ясна. Мы стремимся к тому, чтобы власть ХАМАСа была по возможности подавлена и ослаблена, и в то же время мы стремимся улучшить повседневную жизнь простых людей в Газе. Это нужно делать по гуманитарным соображениям, но это отвечает и интересам безопасности государство", - подчеркнул бывший генерал ЦАХАЛа.
Отметим, что его комментарии появились на следующий день после того, как Израиль передал сообщение ХАМАС через Египет, в котором говорится, что еврейское государство возобновит целенаправленные убийства лидеров террористической группы, если они продолжат организовывать насильственные столкновения на границе с сектором Газа.
Палестинские источники сообщили во вторник, что в результате масштабных акций протеста на границе с Газой, которые вчера оказались не только самыми крупными, но и самыми смертоносными за последние несколько недель, были убиты 60 мятежников и более 2700 ранены.