15.05 11:08 MIGnews.com

"Кровь палестинцев - на арабских депутатах Кнессета"

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Заместитель министра правительства Израиля Майкл Орен прокомментировал заявления арабских депутатов Кнессета, осуждающие действия ЦАХАЛа на границе с Газой.Орен заявил: “Кровь на руках членов Кнессета от Объединенного Арабского Списка - палестинская кровь. они осуждают наших солдат, героически защищающих границу, и таким образом поддерживают ХАМАС. Они вручают победу в медиа ХАМАСу и тем самым поощряют использование женщин и детей в качестве живых щитов. Кровь этих людей на руках тех, кто поддерживает подобное варварское поведение”.