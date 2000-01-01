Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









`Кровь палестинцев - на арабских депутатах Кнессета` 15.05 11:08   MIGnews.com

"Кровь палестинцев - на арабских депутатах Кнессета"

Заместитель министра правительства Израиля Майкл Орен прокомментировал заявления арабских депутатов Кнессета, осуждающие действия ЦАХАЛа на границе с Газой.

Орен заявил: “Кровь на руках членов Кнессета от Объединенного Арабского Списка - палестинская кровь. они осуждают наших солдат, героически защищающих границу, и таким образом поддерживают ХАМАС. Они вручают победу в медиа ХАМАСу и тем самым поощряют использование женщин и детей в качестве живых щитов. Кровь этих людей на руках тех, кто поддерживает подобное варварское поведение”.

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:03
Северная Корея разбирает Punggye-ri
11:53
Из-за Газы: Ирландия вызвала израильского посла "на ковер"
11:45
Палестинцы не пропустили сотни грузовиков в Газу
11:35
В Турции объявлен трехдневный траур по палестинцам
11:16
Австралия винит ХАМАС в гибели 59 палестинцев
10:40
В судно Ince Inebolu была выпущена ракета
10:40
Ракетная тревога в Эшколь
10:23
Сотни палестинцев на "Марше Миллионов" в Хан Юнис
10:15
Репортер Галей ЦАХАЛ: не стреляйте, а обнимите палестинцев
09:51
Нетаниягу: Каждая страна обязана защищать свои границы
09:48
Сирия обвиняет Израиль в преступлениях против человечества
09:24
Массовое помешательство в Газе: 59 погибших
09:01
Граница Газы: как израильская армия остановила волну террора  
09:00
Автономия подает на Израиль в Гаагский суд
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus