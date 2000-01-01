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Перевод посольства в Иерусалим не должен зависеть от арабов 15.05 09:36   MIGnews.com

Перевод посольства в Иерусалим не должен зависеть от арабов

Известный американский магнат и друг Биньямина Нетаниягу Шелдон Адельсон - в ярости от комментариев госсекретаря Рекса Тиллерсона по поводу перевода американского посольства в Иерусалим.

Тиллерсон заявил, что перевод посольства буде зависеть от переговоров с палестинцами.

Адельсон якобы сказал президенту США Дональду Трампу: “Невозможно вести переговоры с палестинцами, потому что Израиль никогда не сможет выполнить их требований”.
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