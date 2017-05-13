15.05 08:02 MIGnews.com

Семья террориста из Иордании: он защищался от провокаций

דקירה, מאבק - ונטרול: כך נראה פיגוע הדקירה בירושלים | https://t.co/xpLkTV28Aq pic.twitter.com/uxP4EF0Qwg — חדשות 2 (@Channel2News) May 13, 2017

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Представители семьи террориста Мухаммеда аль-Кассаджи, атковавшего израильского полицейского в субботу, 13 мая в Старом Городе Иерусалима, сообщили , что речь идет о “самозащите”.Племянник террориста сообщил палестинским СМИ, что его дядя не принадлежит ни к какой организации, и что “повторные провокации израильских солдат вынудили его прибегнуть к праву на самозащиту”. Служба безопасности Иордании допрашивает родственников аль-Кассаджа.Кассадж работал бухгалтером , у него четверо детей. и его “экономическая ситуация была хорошей”.Второй канал израильского ТВ опубликовал драматические кадры, запечатленные камерами наружного наблюдения в момент атаки иорданского террориста в Старом Городе Иерусалима 13 мая.В клипе видно, как террорист сзади атакует майора Н., наносит ему несколько ударов ножом, и после этого пытается добить его, когда он лежит на земле. Двое гражданских пришли на помощь майору, и тому удалось вытащить пистолет и застрелить террориста.